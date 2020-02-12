В ночь на четверг в Рязанской области похолодает до -9 градусов

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В ночь на четверг, 13 февраля, в Рязанской области похолодает до -9 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачно, местами мокрый снег. Днем в отдельных районах гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -9, -4 градуса, днем -5, 0 градусов.
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На праздник пригласили всех желающих.