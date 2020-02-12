В ночь на четверг снег вывезут с трех рязанских улиц

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Администрация Рязани
В ночь на четверг, 13 февраля, снег вывезут с трех рязанских улиц. Об этом сообщила
Дорогу очистят на улице Николодворянской, Первомайском проспекте и Московском шоссе. Работы намерены провести с 22:00 до 6:00.
В среду, 12 февраля, в городе продолжают очищать от снега скверы, пешеходные переходы, остановки. Скользкие участки дорог и тротуары обрабатывают пескосоляной смесью.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПоявились подробности массового ДТП под Рязанью
|
cледующая новость →Страховщики назвали самые угоняемые в России автомобили
Застройщик подробно познакомил горожан со своим новым жилым кварталом.