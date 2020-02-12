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В Мурманской области эвакуировали почти 400 человек из-за пожара на шахте,
ЧП произошло на Кировском руднике. Известно, что эвакуировали 383 человека, один пропал без вести.
Рудник занимается добычей апатит-нефелиновой руды.
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