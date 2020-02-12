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В московском метро в переходе прохожие нашли брошенного младенца, передает
Трехмесячного малыша госпитализировали. В настоящий момент состояние ребенка удовлетворительное. Также известно, что после больницы его направят в учреждение соцзащиты.
СК начал доследственную проверку.
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Застройщик подробно познакомил горожан со своим новым жилым кварталом.