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12:45, 12 февраля 2020 69

В мебельном центре «4 комнаты» откроют «Центр кухонь»

В мебельном центре «4 комнаты» откроют «Центр кухонь»

В субботу, 15 февраля, в мебельном центре «4 комнаты» откроют «Центр кухонь». По словам организаторов, рязанцев ждет самый выгодный шопинг в году.

Для гостей подготовили программу с подарками, мастер-классами и угощениями.

Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Публикации».


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