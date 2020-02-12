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В субботу, 15 февраля, в мебельном центре «4 комнаты» откроют «Центр кухонь». По словам организаторов, рязанцев ждет самый выгодный шопинг в году.
Для гостей подготовили программу с подарками, мастер-классами и угощениями.
Подробнее об этом читайте в нашем разделе «
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Застройщик подробно познакомил горожан со своим новым жилым кварталом.