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22:47, 12 февраля 2020 97
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В Китае начали тестировать вакцину против коронавируса

В Китае начали тестировать вакцину против коронавируса

Фото: Pixabay.com

В Китае начали тестировать вакцину против коронавируса, передает ТАСС.

По данным издания, ученые тестируют препарат на мышах. Известно, что позже вакцину опробуют на обезьянах, а затем на человеке.

Врачи также сообщили, что этот процесс очень долгий и может занять до двух лет.

Напомним, в России выявили двоих больных. Они оба (девушка в Тюмени и мужчина в Забайкалье) являются гражданами Китая. Второго заразившегося также готовят к выписке. Эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в Китае заболели 42 638 человек, выздоровели 3 996 больных, скончались 1 016.


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