RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В Китае начали тестировать вакцину против коронавируса,
По данным издания, ученые тестируют препарат на мышах. Известно, что позже вакцину опробуют на обезьянах, а затем на человеке.
Врачи также сообщили, что этот процесс очень долгий и может занять до двух лет.
Напомним, в России
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В Мурманской области эвакуировали почти 400 человек из-за пожара на шахте
Студенты и преподаватели РГУ имени Есенина встретились с президентом ФПК «Инвест».