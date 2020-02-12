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13:18, 12 февраля 2020 83
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В Калуге водитель без «прав» сбил пешехода на «зебре»

В Калуге водитель без «прав» сбил пешехода на «зебре»

В Калуге водитель без «прав» сбил пешехода, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В июне 2019 года мужчина, мужчина без «прав» не снизил скорость и сбил пешехода на «зебре». В результате ДТП пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


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