В Калуге водитель без «прав» сбил пешехода на «зебре»

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В Калуге водитель без «прав» сбил пешехода,
В июне 2019 года мужчина, мужчина без «прав» не снизил скорость и сбил пешехода на «зебре». В результате ДТП пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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