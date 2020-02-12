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12:09, 12 февраля 2020 126
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В Ермишинском районе ссора отца и сына из-за женщины едва не закончилась убийством

В Ермишинском районе ссора отца и сына из-за женщины едва не закончилась убийством

Фото: Freeimages.com

В Ермишинском районе ссора отца и сына едва не закончилась убийством. Инцидент произошел в селе Мершудь, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мужчины жили вместе. По предварительной информации, вечером 46-летний сын привел домой женщину и попросил 69-летнего отца уйти, «чтобы дать ему место для встречи». Однако пенсионер заявил, что ему некуда идти.

«Сын не хотел портить свидание и вызвал отца во двор, где повторил свое требование, разгорелась ссора», — говорится в сообщении.

Во время конфликта пенсионер схватил черенок от косы и, замахнувшись, пригрозил убить сына. Тот испугался, убежал и вызвал полицию.

В отношении 69-летнего мужчины возбудили уголовное по части 1 статьи 119 УК.


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