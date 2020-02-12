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Фото: Pixabay.com
В Ермиши нашли опасные медицинские отходы. Об этом
Свалка находится в полутора километрах от поселка вдоль дороги Ермишь — Кафтейка. Там нашли пять мест хранения медицинских отходов класса «Б», площадь одного из них — сто квадратных метров.
«Указанные медицинские отходы класса „Б“ не имеют маркировки (информации) об их обеззараживании; на упаковке отходов отсутствует информация о названии организации, подразделения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица», — отметили в прокуратуре.
Специалисты пришли к выводу, что эти медицинские отходы относятся к бактериологическим и химическим отходам и могут причинить существенный вред и природе и здоровью людей.
Решается вопрос о возбуждении дела по части 1 статьи 247 УК («Производство запрещенных видов опасных отходов, транспортировка, хранение, захоронение, использование или иное обращение радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде»).
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