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16:41, 12 февраля 2020 162
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В четверг без холодной воды останутся рязанская школа, детсад и почти 30 жилых домов

В четверг без холодной воды останутся рязанская школа, детсад и почти 30 жилых домов

В четверг, 12 февраля, в Горроще отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за работ на водопроводе с 9:30 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Островского, дома 3, 5, 6, 6 корпус 1, 4, 7, 9/18, 11/17, 12, 14, 13, 15, 16, 18, 20, 25, 22, 27, 29, 26, 28, 31, 33, 35/11, 15-а (детсад №12), 33 корпус 1 (школа №19/25), 24;
  • улица Братиславская, дома 17/2, 15/1.

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