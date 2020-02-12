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Фото: Pixabay.com
Страховщики назвали самые угоняемые в России автомобили,
Так, в пятерку самых угоняемых автомобилей вошли: Kia Rio, Toyota Camry, Hyundai Solaris, Kia Optima и Hyundai Sonata.
Кроме того, злоумышленники часто интересовались Hyundai Sonata, Lexus LX и кроссовер Hyundai Tucson.
Эксперты также отметили, что Range Rover и BMW, уже не пользуются у угонщиков такой популярностью.
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На праздник пригласили всех желающих.