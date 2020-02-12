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14:29, 12 февраля 2020 213
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Страховщики назвали самые угоняемые в России автомобили

Страховщики назвали самые угоняемые в России автомобили

Фото: Pixabay.com

Страховщики назвали самые угоняемые в России автомобили, пишут «Известия».

Так, в пятерку самых угоняемых автомобилей вошли: Kia Rio, Toyota Camry, Hyundai Solaris, Kia Optima и Hyundai Sonata.

Кроме того, злоумышленники часто интересовались Hyundai Sonata, Lexus LX и кроссовер Hyundai Tucson.

Эксперты также отметили, что Range Rover и BMW, уже не пользуются у угонщиков такой популярностью.


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