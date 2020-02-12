RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Специалисты назвали регионы России, где не платят ипотеку. По подсчетам коллекторов, количество проблемных ипотечных квартир превысило отметку 20 тысяч, об этом
К началу года общий долг россиян по ипотеке достиг 72,6 миллиарда рублей. В стране насчитывается порядка 23,3 тысяч квартир, по которым просрочены выплаты.
Самый стремительны рост просроченной задолженности с учетом уже накопленного объема неплатежей наблюдается в Крыму. Там за год количество должников выросло втрое. На втором месте оказалась Карачаево-Черкессия (в 1,9 раза), далее расположились Костромская (на 30%) и Брянская области (27%).
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьМошенник украл у пенсионерки 80 тысяч под видом сотрудника районной администрации
|
cледующая новость →В Михайлове нашли тротиловую шашку
Застройщик подробно познакомил горожан со своим новым жилым кварталом.