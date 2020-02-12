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16:03, 12 февраля 2020 179
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Специалисты назвали регионы России, где не платят ипотеку

Специалисты назвали регионы России, где не платят ипотеку

Специалисты назвали регионы России, где не платят ипотеку. По подсчетам коллекторов, количество проблемных ипотечных квартир превысило отметку 20 тысяч, об этом сообщает «Вечерняя Москва».

К началу года общий долг россиян по ипотеке достиг 72,6 миллиарда рублей. В стране насчитывается порядка 23,3 тысяч квартир, по которым просрочены выплаты.

Самый стремительны рост просроченной задолженности с учетом уже накопленного объема неплатежей наблюдается в Крыму. Там за год количество должников выросло втрое. На втором месте оказалась Карачаево-Черкессия (в 1,9 раза), далее расположились Костромская (на 30%) и Брянская области (27%).


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