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Фото: Pixabay.com
Сотрудникам ГИБДД разрешат аннулировать купленные техосмотры. С таким предложением выступил Минтранс,
Так, если полицейские найдут определенные нарушения, они должны будут проинформировать страховую компанию о том, что диагностическая карта аннулирована.
Действия страховщика — пока не определены, в настоящий момент закон ОСАГО не разрешает расторгнуть договор в одностороннем порядке.
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