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9:13, 12 февраля 2020 135
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Следователи ищут пропавшего 18 лет назад рязанца

Следователи ищут пропавшего 18 лет назад рязанца

В Рязани ищут Сергея Дмитриева, который пропал 18 лет назад. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Мужчина 1984 года рождения ушел из дома 18 августа 2001, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Его приметы (на момент исчезновения в 2001 году): рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное европейского типа, брови дугообразные, глаза карие, нос прямой, губы плоские тонкие, волосы светло русые короткие.

Особые приметы: на мочке левого уха шрам, на бедре правой ноги родимое пятно круглой формы, послеоперационный шрам в области живота с правой стороны.

Всех, кто что-то знает о пропавшей, просят обращаться по телефонам: 8 (4912) 34-02-80 или 02 (112).


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