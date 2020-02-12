Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:42, 12 февраля 2020 156
 0    0

Рязанского экс-мэра наградили медалью РПЦ

Рязанского экс-мэра наградили медалью РПЦ

Фото: Рязанская епархия

Рязанского экс-мэра Андрея Кашаева наградили медалью РПЦ, награду вручил митрополит Рязанский и Михайловский Марк, сообщили на сайте епархии.

Кашаев наградили «за бескорыстную помощь и труды» по организации и проведению конкурсов «Духовное возрождение» в школах для учителей основ православной культуры и педагогического конкурса — «За нравственный опыт учителя».

Андрей Кашаев занимает пост ректора Рязанского института развития образования с 2015 года. До этого он был председателем Рязанской гордумы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
«Зеленый сад» рассказал о трех преимуществах ЖК «Еврокласс» в Кальном

«Зеленый сад» рассказал о трех преимуществах ЖК «Еврокласс» в Кальном

Застройщик подробно познакомил горожан со своим новым жилым кварталом.

Популярное
Комментируемое
Новое
4:33, 1 февраля 2020 6 046
«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс 18
19:22, 1 февраля 2020 3 061
Изменился режим работы рязанских МФЦ
10:51, 6 февраля 2020 2 151
Рязанцев вновь попросили помочь трехлетнему Алеше Кузнецову, который борется с раком 1
11:58, 30 января 2020 7 505
После матча в Рязани «Ценг Тоу» отправил китайского хоккеиста на родину из-за болезни 2
14:12, 2 февраля 2020 3 600
Китайские медики показали, как выглядят зараженные коронавирусом легкие 1
Все новости
Форум