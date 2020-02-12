Рязанского экс-мэра наградили медалью РПЦ

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Фото: Рязанская епархия
Рязанского экс-мэра Андрея Кашаева наградили медалью РПЦ, награду вручил митрополит Рязанский и Михайловский Марк, сообщили на
Кашаев наградили «за бескорыстную помощь и труды» по организации и проведению конкурсов «Духовное возрождение» в школах для учителей основ православной культуры и педагогического конкурса — «За нравственный опыт учителя».
Андрей Кашаев занимает пост ректора Рязанского института развития образования с 2015 года. До этого он был председателем Рязанской гордумы.
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Застройщик подробно познакомил горожан со своим новым жилым кварталом.