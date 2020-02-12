Рязанская область вошла в топ-35 недорогих мест для оздоровительного отдыха

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Рязанская область вошла в топ-50 недорогих мест для оздоровительного отдыха. Рейтинг на основе анализа стоимости путевок в санатории зимой и весной составил портал
Регион расположился в списке на 35 строчке. Первые места достались Курганской области, Приморскому краю, Тамбовской, Челябинской и Липецкой областям.
Рядом с Рязанью в рейтинге расположились Псковская и Саратовская области, замкнули топ-50 Калининградская, Пензенская, Волгоградская области, Кабардино-Балкария и Мурманская область.
На проживание, питание и лечение в санаториях регионов, попавших в список, туристы потратят до двух тысяч рублей в день. В Рязанской области можно отдохнуть за 1,7 тысячи в день.
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