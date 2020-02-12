Рязанка получила условный срок за угрозу убить подругу

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Жительница Рыбновского района получила условный срок за угрозу убить подругу,
Известно, что между женщинами возник конфликт. После этого одна из них взяла нож и стала угрожать убийством другой.
Злоумышленницу признали виновной по части 1 статьи 119 УК РФ и назначили девять месяцев лишения свободы условно. Приговор в силу не вступил.
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