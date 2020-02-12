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Рязанка доверилась «сотруднику банка» и лишилась 145 тысяч,
В полицию обратилась 26-летняя рязанка, она рассказала, что неизвестный представился работником службы безопасности банка и рассказал, что кто-то пытается перевести деньги с ее счета.
Чтобы обезопасить свои средства, девушка выполнила инструкции собеседника — назвала свои данные и код из смс.
После этого она проверила свой счет и узнала, что с него пропали 145 тысяч 128 рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
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