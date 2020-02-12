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Рязанца осудили за ограбление строительного вагончика,
Известно, что мужчина, находясь на стройке, украл из вагончика: сварочный аппарат, угловую шлифовальную машину, сварочный кабель, всего на сумму 36 тысяч 677 рублей.
Подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся.
Злоумышленника осудили по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит два года лишения свободы.
Приговор не вступил в законную силу.
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