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8:24, 12 февраля 2020 221
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Рязанца осудили за ограбление строительного вагончика

Рязанца осудили за ограбление строительного вагончика

Рязанца осудили за ограбление строительного вагончика, сообщила пресс-служба Советского районного суда.

Известно, что мужчина, находясь на стройке, украл из вагончика: сварочный аппарат, угловую шлифовальную машину, сварочный кабель, всего на сумму 36 тысяч 677 рублей.

Подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

Злоумышленника осудили по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит два года лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.


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