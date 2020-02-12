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16:55, 12 февраля 2020 105

РНПК провела День открытых дверей для студентов РГУ

РНПК провела День открытых дверей для студентов РГУ

Рязанская нефтеперерабатывающая компания провела День открытых дверей для студентов РГУ имени Есенина. Для 40 гостей организовали обзорную экскурсию по заводу.

Студенты узнали о принципах работы нефтезавода, о его создании, масштабной программе реконструкции производственных мощностей.

Также гостям показали биологические очистные сооружения (БОС), которые очищают не только стоки завода, но и почти все стоки Рязани и промышленных предприятий города в пропорции 15% и 85% соответственно.

Специалисты рассказали, как работает объект, что делается для минимизации газообразования, какую роль играют микроорганизмы в очистке и получении удобрений, а также зачем воду обеззараживают ультрафиолетом перед возвращением в природную среду.

«Важная составляющая в биохимической очистке сточных вод — поступающие из городской канализационной сети стоки не должны превышать нормативы по загрязняющим веществам. Выполнение этого положения позволит сократить уровень газообразования на входе, а на выходе обеспечить качество очищенных стоков согласно нормативов. В плановом режиме завод реализует на очистных комплекс мероприятий, направленный на обеспечение требуемого качества очистки стоков сторонних абонентов. Были закуплены необходимые реагенты, проведены модернизация и ремонт оборудования — центрифуг, трубопроводов, запорной арматуры, отстойников, системы аэрации, переливных лотков отстойников и илоуплотнителей», — рассказали сотрудники БОС.

Во время экскурсии студенты также остановились в районе аэротенков, где понаблюдали за работой микроорганизмов, и около отстойников, на которых гости увидели процесс отстаивания очищенных стоков от активного ила.

Еще одну остановку сделали на станции ультрафиолетового обеззараживания, куда поступают стоки непосредственно перед возвращением в природную среду. Завершилась экскурсия визитом в экологическую лабораторию, которая находится на биологических очистных сооружениях. Ежедневно она выполняет более 200 анализов качества воды и почвы. Анализ качества атмосферного воздуха проводится более 140 раз в сутки.

В составе лаборатории находятся два поста экологического контроля и две передвижные лаборатории для экспресс-анализов, отбора и доставки проб воды и почвы. Контроль природной среды ведется круглосуточно как на промплошадке, так и в санитарно-защитной зоне предприятия.

День открытых дверей провели в рамках профориентации студентов. На РНПК внедрена корпоративная система непрерывного образования «школа-вуз-предприятие», завод регулярно организует экскурсии, ознакомительные, преддипломные и производственные практики. В 2019 году в компанию трудоустроились более 280 человек.


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