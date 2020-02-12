РНПК провела День открытых дверей для студентов РГУ

Рязанская нефтеперерабатывающая компания провела День открытых дверей для студентов РГУ имени Есенина. Для 40 гостей организовали обзорную экскурсию по заводу.

Студенты узнали о принципах работы нефтезавода, о его создании, масштабной программе реконструкции производственных мощностей.

Также гостям показали биологические очистные сооружения (БОС), которые очищают не только стоки завода, но и почти все стоки Рязани и промышленных предприятий города в пропорции 15% и 85% соответственно.

Специалисты рассказали, как работает объект, что делается для минимизации газообразования, какую роль играют микроорганизмы в очистке и получении удобрений, а также зачем воду обеззараживают ультрафиолетом перед возвращением в природную среду.

«Важная составляющая в биохимической очистке сточных вод — поступающие из городской канализационной сети стоки не должны превышать нормативы по загрязняющим веществам. Выполнение этого положения позволит сократить уровень газообразования на входе, а на выходе обеспечить качество очищенных стоков согласно нормативов. В плановом режиме завод реализует на очистных комплекс мероприятий, направленный на обеспечение требуемого качества очистки стоков сторонних абонентов. Были закуплены необходимые реагенты, проведены модернизация и ремонт оборудования — центрифуг, трубопроводов, запорной арматуры, отстойников, системы аэрации, переливных лотков отстойников и илоуплотнителей», — рассказали сотрудники БОС.

Во время экскурсии студенты также остановились в районе аэротенков, где понаблюдали за работой микроорганизмов, и около отстойников, на которых гости увидели процесс отстаивания очищенных стоков от активного ила.

Еще одну остановку сделали на станции ультрафиолетового обеззараживания, куда поступают стоки непосредственно перед возвращением в природную среду. Завершилась экскурсия визитом в экологическую лабораторию, которая находится на биологических очистных сооружениях. Ежедневно она выполняет более 200 анализов качества воды и почвы. Анализ качества атмосферного воздуха проводится более 140 раз в сутки.

В составе лаборатории находятся два поста экологического контроля и две передвижные лаборатории для экспресс-анализов, отбора и доставки проб воды и почвы. Контроль природной среды ведется круглосуточно как на промплошадке, так и в санитарно-защитной зоне предприятия.

День открытых дверей провели в рамках профориентации студентов. На РНПК внедрена корпоративная система непрерывного образования «школа-вуз-предприятие», завод регулярно организует экскурсии, ознакомительные, преддипломные и производственные практики. В 2019 году в компанию трудоустроились более 280 человек.