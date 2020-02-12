Прокуратура провела проверку после побега заключенного рязанской колонии

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Прокуратура провела проверку после побега заключенного из ИК-3, расположенной в Скопине. Об этом сообщил
Известно, что мужчину приговорили к 1,5 годам по части 2 статьи 228 УК, он работал на подсобном хозяйстве колонии-поселения. Отсутствие осужденного заметили утром в понедельник, 10 февраля. Прокуратура выяснила, что администрация ИК не организовала воспитательную работу, а также должный надзор за заключенным.
Мужчину
Прокуратура внесла представление об устранении нарушений, оно находится на рассмотрении.
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