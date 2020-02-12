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8:38, 12 февраля 2020 327
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Погибший в Спасском районе мужчина оказался дальнобойщиком

Погибший в Спасском районе мужчина оказался дальнобойщиком

Фото: Pixabay.com

Погибший в Спасском районе 38-летний москвич оказался дальнобойщиком, пишет «МК в Рязани».

Известно, что он перевозил груз из Москвы в Самару. По предварительным данным, москвич остановился на дороге, вышел из машины и через некоторое время погиб, разбившись об лед.

Напомним, труп мужчины обнаружили в воскресенье, 9 февраля, около 14:00 под мостом.


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