Погибший в Спасском районе мужчина оказался дальнобойщиком

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Фото: Pixabay.com
Погибший в Спасском районе 38-летний москвич оказался дальнобойщиком,
Известно, что он перевозил груз из Москвы в Самару. По предварительным данным, москвич остановился на дороге, вышел из машины и через некоторое время погиб, разбившись об лед.
Напомним, труп мужчины
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