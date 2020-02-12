Почем маски? Обзор рязанских аптек

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На прошлой неделе в некоторых рязанских аптеках
В аптеке «Фарма» (улица Горького, дом №102) масок не оказалось в наличии.
«Мы не знаем, когда их привезут, у поставщиков масок на данный момент нет, заказать мы их не можем», — объяснили ситуацию по телефону.
В аптеке №6 (улица Циолковского) в конце дня осталось лишь 12 масок.
«С утра их было 300 штук, к обеду уже разобрали. Люди скупают пачками, даже если не нужно. Всему виной вирус из Китая», — ответили в аптеке. В еще пяти аптеках сказали, что маски есть в наличии ежедневно, ажиотажа из-за них не наблюдается.
Средняя стоимость маски — пять рублей за штуку, как в аптеке №4 (улица Семашко, дом №5).
Самые дорогие маски в аптеке в доме №56 на Первомайском проспекте — по 23,90 рубля за упаковку из трех штук.
Напомним, причины роста цен на маски в рязанских аптеках
Рязанские активисты провели
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