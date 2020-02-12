Почем маски? Обзор рязанских аптек

На прошлой неделе в некоторых рязанских аптеках начали заканчиваться медицинские маски. Фармацевты связали это с повышением числа заболеваний ОРВИ и гриппом, а также вспышкой коронавируса в Китае. Мы позвонили в несколько городских аптек в среду, 12 февраля, и узнали, изменилась ли ситуация.

В аптеке «Фарма» (улица Горького, дом №102) масок не оказалось в наличии.

«Мы не знаем, когда их привезут, у поставщиков масок на данный момент нет, заказать мы их не можем», — объяснили ситуацию по телефону.

В аптеке №6 (улица Циолковского) в конце дня осталось лишь 12 масок.

«С утра их было 300 штук, к обеду уже разобрали. Люди скупают пачками, даже если не нужно. Всему виной вирус из Китая», — ответили в аптеке. В еще пяти аптеках сказали, что маски есть в наличии ежедневно, ажиотажа из-за них не наблюдается.

Средняя стоимость маски — пять рублей за штуку, как в аптеке №4 (улица Семашко, дом №5).

Самые дорогие маски в аптеке в доме №56 на Первомайском проспекте — по 23,90 рубля за упаковку из трех штук.

Напомним, причины роста цен на маски в рязанских аптеках собирался выяснить Росздравнадзор. Владимир Путин, в свою очередь, потребовал отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены из-за коронавируса.