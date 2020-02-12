Пьяный ухоловец зарезал пасынка

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Житель Ухолова зарезал своего пасынка. Инцидент произошел вечером во вторник, 11 февраля, сообщил
По данным следствия, мужчины нигде не работали, выпивали и часто ругались. Во время очередного застолья произошла ссора на бытовой почве. Отчим взял нож и ударил 36-летнего мужчину в шею, тот скончался на месте.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК, его задержали. Расследование продолжается.
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Застройщик подробно познакомил горожан со своим новым жилым кварталом.