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16:31, 12 февраля 2020 186
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Пьяный ухоловец зарезал пасынка

Пьяный ухоловец зарезал пасынка

Житель Ухолова зарезал своего пасынка. Инцидент произошел вечером во вторник, 11 февраля, сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, мужчины нигде не работали, выпивали и часто ругались. Во время очередного застолья произошла ссора на бытовой почве. Отчим взял нож и ударил 36-летнего мужчину в шею, тот скончался на месте.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК, его задержали. Расследование продолжается.


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