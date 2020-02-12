Около рязанского села заметили волков

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Фото: Pixabay.com
В Ермишинском районе около села Спасско-Раменье заметили следы волков. Об этом сообщает издательство «
Местные жители рассказали, что осенью 2019 года волки загрызли в лесу охотничьих лаек.
Председатель правления Ермишинского районного общества охотников и рыболовов Юрий Мирошкин пояснил, что охотники не отстреливали волков.
«К сожалению, вознаграждения за волка нет. Пока непонятно, с чем связан „визит“ диких животных в деревню. Но ясно одно: нужно быть бдительнее и осторожнее», — пояснил он.
Напомним, за одну отстрелянную лису охотникам
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