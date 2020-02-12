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11:44, 12 февраля 2020 323
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Около рязанского села заметили волков

Около рязанского села заметили волков

Фото: Pixabay.com

В Ермишинском районе около села Спасско-Раменье заметили следы волков. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Местные жители рассказали, что осенью 2019 года волки загрызли в лесу охотничьих лаек.

Председатель правления Ермишинского районного общества охотников и рыболовов Юрий Мирошкин пояснил, что охотники не отстреливали волков.

«К сожалению, вознаграждения за волка нет. Пока непонятно, с чем связан „визит“ диких животных в деревню. Но ясно одно: нужно быть бдительнее и осторожнее», — пояснил он.

Напомним, за одну отстрелянную лису охотникам дают по 750 рублей.


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