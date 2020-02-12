Около «Глобуса» столкнулись маршрутка и «Киа», есть пострадавшие

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Во вторник, 11 февраля, на улице Большой произошло ДТП. Около дома №100 столкнулись маршрутка №75 и Kia, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
По словам очевидцев, микроавтобус «пытался проскочить перекресток на желтый сигнал светофора» и врезался в легковушку.
В результате аварии за медпомощью обращались 67-летний водитель Kia, а также 30-летняя и 52-летняя пассажирки маршрутки.
Фото Василия Гаврюшкина
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