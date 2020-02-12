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10:12, 12 февраля 2020 237
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Около «Глобуса» столкнулись маршрутка и «Киа», есть пострадавшие

Около «Глобуса» столкнулись маршрутка и «Киа», есть пострадавшие

Во вторник, 11 февраля, на улице Большой произошло ДТП. Около дома №100 столкнулись маршрутка №75 и Kia, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По словам очевидцев, микроавтобус «пытался проскочить перекресток на желтый сигнал светофора» и врезался в легковушку.

В результате аварии за медпомощью обращались 67-летний водитель Kia, а также 30-летняя и 52-летняя пассажирки маршрутки.

Фото Василия Гаврюшкина


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