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9:43, 12 февраля 2020 70
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На строительство и реконструкцию дорог до сельхозпредприятий региона потратят более 200 миллионов

На строительство и реконструкцию дорог до сельхозпредприятий региона потратят более 200 миллионов

В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в Рязанской области построят 5,3 километра дорог и реконструируют 1,6 километра подъездов к сельхозпредприятиям. На это из федерального и регионального бюджетов выделили 200,8 миллиона рублей, сообщил сайт минтранса.

Так, в Александро-Невском районе намерены реконструировать подъезды к зерновым складам в селах Спешнево и Дмитриевский Боровок, а также построить дорогу к животноводческому комплексу КРС «Якимецкий» в Нижнеякимецком сельском поселении.

В Касимовском районе запланировано строительство дорог к животноводческой ферме в древне Чернецы и к зерновому автоматическому ворохоочистителю у села Дмитриево.

В Дегтянском сельском поселении Ряжского района построят дорогу к зерноочистительному комплексу, в в селе Александровка Ухоловского района — к складу хранения сельскохозпродукции.


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