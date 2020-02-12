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Музей-заповедник Сергея Есенина рассказал о работе в праздники. Информацию опубликовали на
В пятницу, 21 февраля, посетить экспозиции в Константинове можно будет с 10:00 до 16:00. С 22 по 24 февраля музей будет работать с 10:00 до 18:00.
Входные билеты продаются в кассе, дополнительную информацию можно получить по телефону: (49137) 33-2-57, 8 910 566 64-97.
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