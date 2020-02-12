RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Москвич получил срок за сбыт фальшивых купюр в Рязани, сообщили на
Известно, что мужчина приобрел более восьми поддельных пятитысячных. Приехав в Рязань, он потратил купюры в магазинах, приобретя продукты. Одну купюру злоумышленник отдал доставщику пиццы.
Москвича признали виновным по части 1 статьи 186 и части 1 статьи 186 УК РФ. Ему назначили один год лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанская область вошла в топ-35 недорогих мест для оздоровительного отдыха
|
cледующая новость →На строительство и реконструкцию дорог до сельхозпредприятий региона потратят более 200 миллионов
В 2020 году участь обитателей трущоб до сих пор не ясна.