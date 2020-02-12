Мошенник украл у пенсионерки 80 тысяч под видом сотрудника районной администрации

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Мошенник украл у пенсионерки 82 тысячи под видом сотрудника районной администрации, об этом
Злоумышленник пришел в дом к 83-летней пенсионерки и представился работником местной администрации. Он рассказал потерпевшей, что скоро пройдет денежная реформа, в ходе которой будут обменивать купюры на новые. После взял у хозяйки все сбережения и скрылся.
Через некоторое время женщина поняла, что деньги пропали, и обратилась в полицию.
Мошенника нашли, им оказался 32-летний мужчина. Похищенное изъяли.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.
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