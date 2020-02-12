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Фото: Pixabay.com
Минтруд упростил процедуру получения маткапитала и выплаты на детей. По словам главы ведомства Антона Котякова, теперь маткапитал будут выдавать без заявления — на основании записи о рождении в органах ЗАГС, передает в среду, 12 февраля,
Для оформления пособия на ребенка от трех до семи лет, которое положено семьям со среднедушевым доходом меньше прожиточного минимума, нужно только заявление.
По словам министра, региональные органы соцзащиты, ЗАГС и налоговики организуют электронное взаимодействие. Предоставлять необходимую информацию они готовы с 1 июля.
Кроме того, министр призвал банки и Пенсионный фонд наладить электронную связь для упрощенного направления маткапитала на ипотеку, «чтобы не гонять граждан из одной организации в другую».
Напомним, накануне в Госдуму внесли
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