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15:22, 12 февраля 2020 85
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Минтруд упростил процедуру получения маткапитала и выплаты на детей

Минтруд упростил процедуру получения маткапитала и выплаты на детей

Фото: Pixabay.com

Минтруд упростил процедуру получения маткапитала и выплаты на детей. По словам главы ведомства Антона Котякова, теперь маткапитал будут выдавать без заявления — на основании записи о рождении в органах ЗАГС, передает в среду, 12 февраля, РИА Новости.

Для оформления пособия на ребенка от трех до семи лет, которое положено семьям со среднедушевым доходом меньше прожиточного минимума, нужно только заявление.

По словам министра, региональные органы соцзащиты, ЗАГС и налоговики организуют электронное взаимодействие. Предоставлять необходимую информацию они готовы с 1 июля.

Кроме того, министр призвал банки и Пенсионный фонд наладить электронную связь для упрощенного направления маткапитала на ипотеку, «чтобы не гонять граждан из одной организации в другую».

Напомним, накануне в Госдуму внесли поправки о маткапитале.


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