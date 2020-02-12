Футбольное поле с подогревом появится в Рыбном до конца весны

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Футбольное поле с подогревом появится в Рыбном до 31 мая 2020 года,
Отмечается, что поле должны были сдать до 30 ноября, однако сроки пришлось скорректировать.
В настоящее время на поле уложен дренаж, также проложена система подогрева. Сейчас решается вопрос по строительству теплопункта для поля.
Напомним, в Рыбном
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