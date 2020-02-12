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20:32, 12 февраля 2020 212
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Эксперты составили топ-5 вакансий Рязани

Эксперты составили топ-5 вакансий Рязани

Фото: Pixabay.com

Эксперты сервиса Superjob составили список из пяти лучших вакансий Рязани.

Так, самой высокооплачиваемой стала должность врача-стоматолога с зарплатой от 150 тысяч рублей. Вторую строчку рейтинга заняла вакансия электропогрузчика с зарплатой от 132 тысяч.

Вторая позиция — региональный руководитель проекта с зарплатой от 100 тысяч рублей. Четвертое место занимает руководитель отдела продаж с зарплатой в 100 — 120 тысяч.

На пятом месте оказался инженер-программист, он получает 80 тысяч рублей.


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