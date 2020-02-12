Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда

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В среду, 12 февраля, экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы. Об этом сообщает
Мужчину обвиняли в вымогательстве десяти миллионов рублей у бывшего замдиректора ведомства Александра Сапожникова. До приговора он находился под подпиской о невыезде.
В Мосгорсуде
По данным СМИ, мужчина пронес на заседание суда пистолет.
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