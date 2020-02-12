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14:12, 12 февраля 2020 255
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Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда

В среду, 12 февраля, экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы. Об этом сообщает РБК.

Мужчину обвиняли в вымогательстве десяти миллионов рублей у бывшего замдиректора ведомства Александра Сапожникова. До приговора он находился под подпиской о невыезде.

В Мосгорсуде РИА Новости подтвердили смерть Свиридова.

По данным СМИ, мужчина пронес на заседание суда пистолет.


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