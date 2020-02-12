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17:11, 12 февраля 2020 115
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«Эко-Пронск» перейдет на электронный документооборот

«Эко-Пронск» перейдет на электронный документооборот

Региональный оператор по обращению с ТКО «Эко-Пронск» перейдет на электронный документооборот. Подготовку к этому уже завершили.

По словам представителей оператора, этот шаг существенно сократит время на передачу документов, снизит расходы на их доставку и сведет к минимальным показателям количество ошибок, вызванных человеческим фактором.

Система будет функционировать на основе сети деловых коммуникаций СБИС.

Отмечается, что на первом этапе взаимодействие с цифровой документацией коснется юридических лиц, в перспективе рассматривается вопрос о работе с физическими лицами.


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