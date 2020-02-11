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22:05, 11 февраля 2020 153
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ВОЗ дала коронавирусу официальное название

ВОЗ дала коронавирусу официальное название

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила новому коронавирусу, распространившемуся из Китая, официальное название Covid-19. Об этом сообщил во вторник глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает «Интерфакс».

Специалист отметил, что официальное название необходимо, чтобы «предотвратить использование других названий, которые могут быть неточными или стигматизирующими».

Ранее заболевание именовали как «новый коронавирус 2019 года».

ВОЗ выступает за то, чтобы новым заболеваниям давали нейтральные названия, которые не оказывали бы негативного влияния на определенные страны, регионы, секторы экономики или на людей.


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