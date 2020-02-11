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В Таиланде выявили еще один случай коронавируса. Теперь в стране количество зараженных достигло 33 человек, передает во вторник, 11 февраля,
Новый пациент — туристка из КНР, находившаяся в карантине в Таиланде в связи с заражением коронавирусом одного из членов ее семьи. Состояние больной не является тяжелым.
Другую женщину во вторник выписали. Она стала десятой пациенткой, которая вылечилась от коронавируса 2019-nCoV.
Напомним, эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в конце 2019 года. В конце декабря в Китае зафиксировали вспышку коронавируса. По последним данным, в Китае заболели 42 638 человек, выздоровели 3 996 больных, скончались 1 016.
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