В среду в Рязанской области потеплеет до +1 градуса

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В среду, 12 февраля, в Рязанской области потеплеет до +1 градуса. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачно. Ночью и днем мокрый снег, в отдельных районах слабая метель. На дорогах гололедица.
Ветер южный, юго-восточный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -4, +1 градус, днем -4, +1 градус.
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