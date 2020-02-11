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17:58, 11 февраля 2020 73
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В Сасовском районе ввели карантин по бешенству животных, в Рязанском — отменили

В Сасовском районе ввели карантин по бешенству животных, в Рязанском — отменили

В селе Мокрое Сасовского района ввели карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление опубликовали во вторник, 11 февраля, на сайте регионального правительства.

Очагом заболевания признали личное подворье, расположенное по адресу: улица Садовая, дом №14. Угрожаемой зоной объявили весь населенный пункт.

На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак. Ветеринары продезинфицируют дома и дворы, привьют зверей в угрожаемых зонах и напомнят жителям правила их содержания. Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей усыпят. Ограничительные меры будут действовать до 10 апреля 2020 года.

В тот же день в Рязанском районе карантин отменили. Он действовал с 11 декабря прошлого года в селе Вышгород.


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