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В селе Мокрое Сасовского района ввели карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление опубликовали во вторник, 11 февраля, на сайте регионального правительства.
Очагом заболевания признали личное подворье, расположенное по адресу: улица Садовая, дом №14. Угрожаемой зоной объявили весь населенный пункт.
На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак. Ветеринары продезинфицируют дома и дворы, привьют зверей в угрожаемых зонах и напомнят жителям правила их содержания. Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей усыпят. Ограничительные меры будут действовать до 10 апреля 2020 года.
В тот же день в Рязанском районе карантин отменили. Он действовал с 11 декабря прошлого года в селе Вышгород.
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