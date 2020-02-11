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12:36, 11 февраля 2020 202
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В Рязанской области ветерана Великой Отечественной войны поздравили с 95-летием

В Рязанской области ветерана Великой Отечественной войны поздравили с 95-летием

Фото: Издательство «Пресса»

В Чучкове ветерана Великой Отечественной войны Саркиса Седраковича Саркисяна поздравили с 95-летием. Об этом пишет ИД «Пресса».

Саркисян отправился на фронт 5 мая 1943 года. Его часть дислоцировалась в районе Моздока. В связи с угрозой нападения Турции на СССР зенитный полк перебросили в Закавказье. До мая 1945 года Саркис защищал боевые позиции одного из укрепрайонов Ленинакана.

В 1949 году рязанец отправился служить в Германию. В 1955 году вернулся в Армению, где преподавал военную подготовку в школе.

Там он пробыл до сильнейшего землетрясения в истории армянской республики — 7 декабря 1988 года.

Семья Саркисяна в начале 90-х переехала в Чучковский район, обосновалась в поселке Чучково.

К 95-летию ветерану подарили медаль «75 лет Победы». Его также поздравил депутат облдумы Николай Митрохин и навестили школьники.

«Только то поколение, что чтит традиции своей великой страны, учит детей честности, трудолюбию, бережно относиться к памяти, вырастит достойных граждан», — сказал Саркисян, принимая подарки.


© RZN.info

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