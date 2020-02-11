В Рязанской области прошли первые «ЗАЗогонки»

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В минувшие выходные в Михайлове Рязанской области впервые в регионе прошли «ЗАЗогонки». Об этом
В гонке поучаствовали больше 20 водителей автомобилей «ЗАЗ» разных серий.
На соревнования приехали «запорожцы» из Владимира, Воронежа, Москвы, Рязани, Тулы, Уфы и из белорусского города Полоцк.
Соревнования зародились в 2004 году под Санкт-Петербургом. Первые заезды проводились зимой на льду замерзших озер.
Постепенно о стартах узнали по всей стране и теперь сформировался чемпионат по «ЗАЗогонкам», который проходит поэтапно — в Москве, Питере, Владимире и Рязани.
Места на гонках в Михайлове распределились так:
Следующие этапы пройдут в Санкт-Петербурге и Владимире в конце февраля.
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