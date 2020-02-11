В Рязанской области осужденный сбежал из колонии

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В Рязанской области осужденный сбежал из исправительной колонии №3. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.
Мужчина, осужденный по статье 228 на 1,5 года, сбежал из колонии в понедельник, 10 февраля.
Во вторник, 11 февраля, его задержали сотрудники отдела розыска УФСИН и полиция.
«В настоящее время выясняются причины, побудившие осужденного покинуть исправительное учреждение», — добавили в пресс-службе.
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