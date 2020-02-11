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16:17, 11 февраля 2020 121
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В рязанской деревне за 37 миллионов построят новый дом культуры взамен сгоревшего

В рязанской деревне за 37 миллионов построят новый дом культуры взамен сгоревшего

Фото: Pixabay.com

В деревне Ровное Рязанского района построят новый дом культуры взамен сгоревшего. Аукцион на строительство объекта опубликовали на сайте госзакупок.

На возведение дома культуры на 150 мест выделили 37,3 миллиона рублей из местного, областного и федерального бюджетов. Перед ДК на эти деньги планируют оборудовать парковку, дорожки и тротуары, а на прилегающей территории высадят кустарники и деревья.

Начальник отдела культуры и туризма администрации Рязанского района Игорь Дрожжевкин рассказал РЗН. инфо, что прежнее деревянное здание 1964 года постройки в 2011 признали аварийным, а четыре года назад оно сгорело. Начиная с 2011 года, все мероприятия проводили в деревенской школе.


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