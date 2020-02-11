В рязанской деревне обокрали 89-летнюю труженицу тыла

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Фото: Pixabay.com
В деревне Степановка Ермишинского района обокрали 89-летнюю труженицу тыла. У женщины пропали более ста тысяч рублей, сообщило издательство «
Преступники представились социальными работниками, и женщина пустила их в дом. Она обнаружила пропажу денег сразу после ухода незнакомцев.
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