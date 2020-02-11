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10:52, 11 февраля 2020 229
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В Рязани семь жилых домов и детсад остались без холодной воды

В Рязани семь жилых домов и детсад остались без холодной воды

Утром во вторник, 11 февраля, семь жилых домов и детсад в Рязани остались без холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за работ на водопроводе до 16:00 воды не будет в домах 17/2, 19 и 19 корпус 1 по улице Братиславской, а также в домах 4 (детсад №160), 6 и 6 корпус 1 по улице Островского.

Кроме того, после завершения работ воду дадут в домах 1/1 и 12 по улице Станкозаводской.


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