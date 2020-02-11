В Рязани семь жилых домов и детсад остались без холодной воды

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Утром во вторник, 11 февраля, семь жилых домов и детсад в Рязани остались без холодной воды. Об этом сообщила
Из-за работ на водопроводе до 16:00 воды не будет в домах 17/2, 19 и 19 корпус 1 по улице Братиславской, а также в домах 4 (детсад №160), 6 и 6 корпус 1 по улице Островского.
Кроме того, после завершения работ воду дадут в домах 1/1 и 12 по улице Станкозаводской.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПара бомжей убила рязанца и подожгла его дом — СК
|
cледующая новость →У рязанского торгового центра торговали птицей и медом без документов
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.