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13:38, 11 февраля 2020 110
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В Рязани наградили полицейского, раскрывшего убийство мужчины в Кадоме

В Рязани наградили полицейского, раскрывшего убийство мужчины в Кадоме

В региональном УМВД наградили участкового сасовского отдела капитана полиции Бориса Барсукова. Он раскрыл убийство 36-летнего мужчины в Кадоме, сообщила пресс-служба управления.

Полицейский узнал об ограблении одного из домов и предположил, что к преступлению может быть причастен 37-летний житель соседнего села, который в последнее время гостил в доме знакомого. Ранее его уже судили за кражу и незаконный оборот наркотиков.

«В ходе опроса 37-летнего мужчины участковый выяснил, что он убил 36-летнего хозяина дома, в котором гостил. Мужчина не выдержал тяжести содеянного и рассказал об убийстве приятеля», — говорится в сообщении.

Оказалось, что знакомые выпивали и поссорились. Подозреваемый расправился с собутыльником и спрятал его тело в подвале.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК, его арестовали.

«За образцовое исполнение служебных обязанностей» капитана полиции Бориса Барсукова наградили часами с символикой регионального УМВД.


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