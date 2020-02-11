В Рязани наградили полицейского, раскрывшего убийство мужчины в Кадоме

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В региональном УМВД наградили участкового сасовского отдела капитана полиции Бориса Барсукова. Он раскрыл убийство 36-летнего мужчины в Кадоме, сообщила
Полицейский узнал об ограблении одного из домов и предположил, что к преступлению может быть причастен 37-летний житель соседнего села, который в последнее время гостил в доме знакомого. Ранее его уже судили за кражу и незаконный оборот наркотиков.
«В ходе опроса 37-летнего мужчины участковый выяснил, что он убил 36-летнего хозяина дома, в котором гостил. Мужчина не выдержал тяжести содеянного и рассказал об убийстве приятеля», — говорится в сообщении.
Оказалось, что знакомые выпивали и поссорились. Подозреваемый
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК, его арестовали.
«За образцовое исполнение служебных обязанностей» капитана полиции Бориса Барсукова наградили часами с символикой регионального УМВД.
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