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9:37, 11 февраля 2020 207
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В Рязани и Солотче два дня подряд будут отключать свет

В Рязани и Солотче два дня подряд будут отключать свет

Во вторник и среду, 11-12 февраля, на двух рязанских улицах и в Солотче будут отключать свет. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за работ на воздушной линии с 9:30 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

  • улица Первомайская, дома с 28 по 56 (Солотча);
  • улица Школьная, дома с 1 по 57 (Солотча);
  • улица Скоморошинская, дома 15, 15-б, 16-а, 18, 21 литера А, 22, 23, 24, 25;
  • улица Грибоедова, дом 65.

Работы проведет МУП «РГРЭС».


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