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11:45, 11 февраля 2020 60
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В России создали комплекс для скрытой проверки людей в аэропортах

В России создали комплекс для скрытой проверки людей в аэропортах

В России создали комплекс для досмотра в аэропортах, который сможет скрытно находить опасные объекты и запрещенные вещества. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского концерна «РТИ».

Комплекс в двухчастнотном режиме обнаруживает оружие, наркотики и взрывчатые вещества. Также он сможет определять по типам потенциально опасные объекты.

Технологии позволят достоверно определять координаты предметов, которые нельзя проносить в аэропорт и идентифицировать запрещенные вещества.

Процесс досмотра будет не ионизирующим, в отличие от применяемых сейчас систем, использующих рентгеновское излучение, добавили в компании.


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