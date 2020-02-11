В России создали комплекс для скрытой проверки людей в аэропортах

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В России создали комплекс для досмотра в аэропортах, который сможет скрытно находить опасные объекты и запрещенные вещества. Об этом передает
Комплекс в двухчастнотном режиме обнаруживает оружие, наркотики и взрывчатые вещества. Также он сможет определять по типам потенциально опасные объекты.
Технологии позволят достоверно определять координаты предметов, которые нельзя проносить в аэропорт и идентифицировать запрещенные вещества.
Процесс досмотра будет не ионизирующим, в отличие от применяемых сейчас систем, использующих рентгеновское излучение, добавили в компании.
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