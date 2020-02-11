В ночь на среду снег вывезут с шести рязанских улиц

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Фото: Администрация Рязани
В ночь на среду, 12 февраля, снег вывезут с шести рязанских улиц. Об этом сообщила
С 22:00 до 6:00 дороги будут чистить на улицах Полонского, Соборной, Николодворянской, Радищева, Свободы, а также на площади Ленина и Первомайском проспекте.
11 февраля к очистке города от снега привлекли 90 единиц техники — пескоразбрасыватели, тракторы-щетки, погрузчики.
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Застройщик подробно познакомил горожан со своим новым жилым кварталом.