В Карелии пенсионер передал депутатам туалетную бумагу за прибавку в 21 рубль

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В Карелии пенсионер передал депутатам два рулона туалетной бумаги за прибавку в 21 рубль. Мужчина пришел на заседание Заксобрания «от лица всех ветеранов труда». Его сняли на видео.
«На вашу индексацию ветеранских выплат я смог купить два рулона туалетной бумаги. Отдаю ее вам, чтобы вы использовали по назначению», — заявил пенсионер.
По информации местных СМИ, речь идет о компенсации за проезд в общественном транспорте и услуги связи, которая не индексировалась на протяжении 12 лет. В результате выплаты увеличили на процент официальной инфляции — 21 рубль.
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